2024-01-31T14:57:11+03:00
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2024-01-31T14:57:11+03:00
2024
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"АвтоВАЗ" вернет в продажу Lada Granta в темно-сером и коричневом цветах
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Автомобили Lada Granta возвращаются в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах — "борнео" и "кориандр", официальные дилеры уже принимают на них заказы, говорится в... ПРАЙМ, 31.01.2024
авто, транспорт, бизнес, новости, россия, автоваз, lada granta
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta возвращаются в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах — "борнео" и "кориандр", официальные дилеры уже принимают на них заказы, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".
"Lada расширяет цветовую гамму своего бестселлера, семейства Granta, возвращая в палитру популярные металлики – серебристо-темно-серый "борнео" и золотисто-коричневый "кориандр". Официальные дилеры Lada уже принимают заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.
Цвета "борнео" и "кориандр" являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков, уточнили в "АвтоВАЗе"
Теперь в цветовой гамме Lada Granta 5 эмалей: помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый", напомнил автопроизводитель.
Как ранее сообщал РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, также в 2024 году в цветовую палитру Granta, Vesta и Niva вернется и синий цвет.