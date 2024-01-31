МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Автомобили Lada Granta возвращаются в продажу в темно-сером и золотисто-коричневом цветах — "борнео" и "кориандр", официальные дилеры уже принимают на них заказы, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". "АвтоВАЗ" возобновил продажи Lada Granta Sport

"Lada расширяет цветовую гамму своего бестселлера, семейства Granta, возвращая в палитру популярные металлики – серебристо-темно-серый "борнео" и золотисто-коричневый "кориандр". Официальные дилеры Lada уже принимают заказы на автомобили в этих цветах. Доплата за металлизированную эмаль составляет 15 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Цвета "борнео" и "кориандр" являются достаточно сложными с технологической точки зрения. Перед их освоением была проведена переналадка всей технологии окраски кузовов, что было связано с применением материалов от новых поставщиков, уточнили в "АвтоВАЗе"

Теперь в цветовой гамме Lada Granta 5 эмалей: помимо "борнео" и "кориандра", это серебристая "платина", черная "пантера" и белый "ледниковый", напомнил автопроизводитель.

Как ранее сообщал РИА Новости президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов, также в 2024 году в цветовую палитру Granta, Vesta и Niva вернется и синий цвет.