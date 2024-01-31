МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Западные СМИ стараются замять историю с крушением Ил-76 с украинскими военнопленными, заявил президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Ил-76 сбили ракетой западного производства, подтвердила экспертиза

"Стараются все замять ведь. Посмотрите, что там в СМИ западных? Ничего. Щелк — и сразу все забывают, все сразу уходит, информационное поле сразу вычищается, но мы не забудем о тех преступлениях, которые они совершают в отношении наших граждан", — сказал он.

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором находились 65 украинских военнопленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.

"Самолет сбит — это уже установлено точно — американской системой Patriot. Это уже экспертиза установила", — заявил президент.

По словам Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар — или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление". Судя по уликам, работала система ПВО производства Франции или США, отмечал российский лидер.

"Вторая часть вопроса, касающаяся того, что украинские вооруженные силы сбили самолет наш Ил-76, в котором находилось 65 их же военнослужащих, предназначенных для обмена. Вы спросили, зачем они это сделали? Я не знаю. Я не понимаю", — отметил он.

По его словам, у Киева есть несколько целей: отвлечь внимание собственного населения и спонсоров от провалов "контрнаступа"; показать, что они что-то могут; спровоцировать нас на ответные удары по гражданским и мирным целям на территории самой Украины. Ил-76 сбили ракетой западного производства, подтвердила экспертиза

"Мы-то что делаем — мы высокоточным оружием поражаем объекты инфраструктуры, военные прежде всего, и военную промышленность. Они хотят спровоцировать нас на ответные действия, наверное", — добавил президент.

Путин подчеркнул, что Россия настаивает на проведении международного расследования крушения Ил-76, однако "желающих из международных организаций нет".

В МИД усомнились в возможных договоренностях с Киевом из-за крушения Ил-76. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт — в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.