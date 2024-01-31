МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Глава Росавиации Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством авиакомпании S7, сообщает пресс-служба Росавиации. Путин оценил локализацию в области авиационного двигателестроения

"Дмитрий Ядров провел совещание по безопасности полетов с руководством S7… Произошедшие в авиакомпании S7 авиационные инциденты обсудили в Росавиации с участием руководства перевозчика. Особое внимание на совещании уделили случаям помпажей (кратковременное нарушение газодинамической устойчивости) двигателей самолетов Boeing 737-800 — в последнюю декаду января зафиксировано три случая", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование авиационных инцидентов продолжается — до завершения работы комиссий любые другие комментарии преждевременны.

Для предупреждения повторения подобных случаев в ходе совещания были даны рекомендации по прекращению обработки противообледенительными жидкостями самолетов с работающими двигателями и проведению аудита технологии облива, по увеличению частоты моек двигателей, а также по проведению глубокого анализа сложившейся ситуации применительно к другим типам самолетов, чтобы нивелировать риски для безопасности полетов.

"По данным статистики за январь, негативных трендов в области безопасности полетов при выполнении коммерческих воздушных перевозок российскими авиакомпаниями нет", — отмечает федеральное агентство.

Ранее самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7 ("Сибирь") после прерванного взлета в Улан-Удэ из-за помпажа двигателя был отправлен на проверку технического состояния самолета.