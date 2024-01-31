МОСКВА, 31 янв — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в РФ в 2023 году выросло на 19%, до 537,1 тысячи штук, следует из данных Росстата. Россия нарастила импорт китайских автомобилей на 258% в 2023 году

При этом в декабре 2023 года в стране было выпущено 55,5 тысячи легковушек, что на 34,2% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Выпуск грузовиков в 2023 году также показал положительную динамику: вырос на 19,3%, до 167,6 тысячи штук. В декабре производство составило 16,6 тысячи грузовых машин (+9,7% в годовом выражении).

Производство автобусов массой до пяти тонн выросло на 67,9%, до 23 тысяч штук. В декабре выпущено 2 тысячи таких автобусов (-7,5% в годовом выражении).

Производство автобусов массой более пяти тонн выросло на 10,9%, до 14,1 тысячи штук. В декабре их выпуск составил 1,6 тысячи (+20,2% в годовом выражении).

Выпуск двигателей внутреннего сгорания сократился на 10,8%, до 202,4 тысячи штук. В декабре выпущено 17,1 тысячи таких двигателей (-0,4% в годовом выражении).