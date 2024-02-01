МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Британская компания Ambrey, занимающаяся вопросами морской безопасности, сообщила, что торговое судно в Красном море было поражено ракетой, выпущенной со стороны Йемена, на борту произошел взрыв, передает агентство Франс Пресс. Эсминец США подвергся атаке хуситов в Красном море

"Ракета, выпущенная из Йемена, поразила торговое судно у побережья страны, сообщила рано утром в четверг компания Ambrey", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что члены экипажа сообщили о взрыве на борту.

Ранее правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), которое поддерживает Иран, заявило, что обстреляло ракетами американское торговое судно, направлявшееся в Израиль. В свою очередь телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что американский корабль USS Gravely в Красном море сбил ракету хуситов всего в миле от себя.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, и утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством, преднамеренной и неоправданной агрессией.