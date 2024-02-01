МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Сумма затрат госзаказчиков на ремонт и строительство дорог в 2023 году в годовом выражении сократилась на 32%, до 1,67 триллиона рублей, подсчитал для РИА Новости эксперт сервиса по поиску и сопровождению закупок "Контур.Торги" Василий Данильчик. Хуснуллин назвал долю приведенных в нормативное состояние дорог в регионах

"Сумма торгов на строительство и ремонт автомобильных дорог в РФ резко менялась три последних года. В 2021 году госзаказ потратил 1,71 триллиона рублей, в 2022 году произошел сильный рост на 45% — до 2,49 триллиона рублей. 2023 год сменил тенденцию в обратную сторону. По итогам года произошло большое снижение в сумме по сравнению с предыдущим годом — на 32%, до 1,67 триллиона рублей", — рассказал Данильчик.

В количественном выражении такого рода закупок в 2023 году стало меньше на 6%, в общей сложности их число достигло 38,1 тысячи процедур.

Самым крупным стал тендер на строительство и реконструкцию автодороги Е-105, которая соединяет приграничные с Украиной территории с Крымом. Госконтракт заключен на 22 миллиарда рублей с АО "Вад", срок его исполнения — конец декабря 2026 года.

"На 2024 год госзаказчики планируют потратить на строительство и ремонт дорожного покрытия по РФ 523 миллиарда рублей в 9,8 тысячи процедур. В течение года госзаказ еще увеличит затраты на эту сферу: часть планируемых закупок заказчики опубликуют на протяжении года, а другая часть придется на внеплановые ремонтные работы", — добавил эксперт.