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"Иракские авиалинии" приостановят полеты в Москву
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Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении... ПРАЙМ, 01.02.2024
транспорт, бизнес, новости, транспорт, ирак
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ДОХА, 1 фев — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении авиаперевозчика на его сайте.
Iraqi Airways хотела бы проинформировать уважаемых путешественников об отмене регулярных рейсов между Багдадом и Москвой, начиная с 3 февраля 2024 года и до дальнейшего уведомления по оперативным факторам, связанным с российской стороной. Авиакомпания попросила имевших на эти рейсы билеты пассажиров обратиться в её офисы для получения компенсации.
Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении иракской авиакомпании Fly Baghdad, обвинив её в перевозке боевиков и оружия из Ирака в Сирию и Ливан. Руководство авиаперевозчика отвергло эти обвинения, заявив, что подвергалось проверкам во всех аэропортах прибытия. Полёты авиакомпании были приостановлены на неделю для проверки иракскими властями достоверности американских обвинений.