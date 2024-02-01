ДОХА, 1 фев — ПРАЙМ. Национальная авиакомпания Ирака Iraqi Airways ("Иракские авиалинии") с 3 февраля приостанавливает полеты из Багдада в Москву до дальнейшего уведомления, говорится в заявлении авиаперевозчика на его сайте. Армянская авиакомпания Fly Arna приостановила полеты

Iraqi Airways хотела бы проинформировать уважаемых путешественников об отмене регулярных рейсов между Багдадом и Москвой, начиная с 3 февраля 2024 года и до дальнейшего уведомления по оперативным факторам, связанным с российской стороной. Авиакомпания попросила имевших на эти рейсы билеты пассажиров обратиться в её офисы для получения компенсации.

Ранее министерство финансов США ввело санкции в отношении иракской авиакомпании Fly Baghdad, обвинив её в перевозке боевиков и оружия из Ирака в Сирию и Ливан. Руководство авиаперевозчика отвергло эти обвинения, заявив, что подвергалось проверкам во всех аэропортах прибытия. Полёты авиакомпании были приостановлены на неделю для проверки иракскими властями достоверности американских обвинений.