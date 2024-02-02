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В "Автоторе" раскрыли планы по запуску новых заводов в 2024 году
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Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать производство на пяти своих новых заводах: цветного литья с механообработкой, электродвигателей, электронных систем... ПРАЙМ, 02.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, калининград, автотор, производство автомобилей
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать производство на пяти своих новых заводах: цветного литья с механообработкой, электродвигателей, электронных систем управления, по выпуску пластиковых деталей, а также оборудования и оснастки, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов.
"Создание производства электромобилей и автокомпонентов является одним из наших обязательств в рамках СПИК. Всего мы создаем 12 новых заводов, пять из них планируем запустить уже в этом году. Это завод цветного литья с механообработкой, завод электродвигателей, завод электронных систем управления, завод по производству пластиковых деталей и завод оборудования и оснастки", — сказал он.
Автомобильный холдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.