МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" планирует в 2024 году начать производство на пяти своих новых заводах: цветного литья с механообработкой, электродвигателей, электронных систем управления, по выпуску пластиковых деталей, а также оборудования и оснастки, сообщил в интервью РИА Новости глава совета директоров автохолдинга Валерий Горбунов. Калининградский "Автотор" дособрал почти все оставшиеся Kia

"Создание производства электромобилей и автокомпонентов является одним из наших обязательств в рамках СПИК. Всего мы создаем 12 новых заводов, пять из них планируем запустить уже в этом году. Это завод цветного литья с механообработкой, завод электродвигателей, завод электронных систем управления, завод по производству пластиковых деталей и завод оборудования и оснастки", — сказал он.

Автомобильный холдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.