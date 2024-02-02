МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. В августе 2023 года жители КНР приобрели около двух миллионов автомобилей, среди которых были выявлены самые популярные марки. Топ-5 самых популярных брендов авто на рынке Китая приводит издание aif.ru. Эксперты отметили двукратный рост цен на китайские б/у авто в России

По данным издания, лидирующую позицию занимает марка BYD, которая так и не смогла зайти на российский рынок, однако пользуется спросом в Китае. В 2023 году BYD удалось сместить Volkswagen. Однако, BYD производит только гибриды и электромобили, что говорит о высокой стоимости продукции.

Второе место занял Volkswagen, нарастивший свою долю на китайском рынке автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 19% в 2022 году до 20% в 2023 году. На третьем месте расположилась Toyota. Высокий результат обусловлен маркетинговыми акциями и скидками. При этом лидером линейки стала Toyota Camry.

За ней следует Honda. Отмечается, что производитель представил новую стратегию электрификации модельного ряда для Китая. Это говорит о том, что все автомобили Honda, выходящие на рынок Китая с 2030 года, будут электрифицированы, то есть окажутся гибридами или электромобилями.

Замыкает рейтинг хорошо известная на российском рынке марка Changan. В издании отметили, что что цены на автомобили этого бренда в самом Китае почти в два раза ниже, чем в России.