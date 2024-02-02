МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Продажи в РФ новых легковых автомобилей в январе выросли на 62% в годовом выражении, до почти 80 тысяч штук, говорится в сообщении Минпромторга со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Минпромторг готов расширить программу льготного автокредитования в ДФО

К декабрю прошлого года авторынок новых легковушек показал отрицательную динамику, снизившись на 32%. Самой продаваемой моделью в легковом сегменте традиционно стала Lada Granta. Следом идут Lada Vesta, Haval Jolion, Geely Monjaro и Lada 4x4.

"Объем рынка в сегменте легковых автомобилей составил 79 976 штук (+62% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте легких коммерческих – 7 054 штуки (+45% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте грузовых – 7 441 штуку (+10% к аналогичному периоду прошлого года), в сегменте автобусов – 1 171 штуку (-16% к аналогичному периоду прошлого года)", — отмечается в сообщении по статистике авторынка за январь.

В общей сложности было продано 95,6 тысячи машин всех сегментов. "При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 41 тысячу штук, что на 16% больше показателей января 2023 года", — добавили в министерстве.

Кроме того, в стране в 3,8 раза выросли продажи новых электромобилей: до 1,6 тысячи штук. Доля изготовленных в Российской Федерации составила 27%.

ППК входит в группу компаний АО "Электронный паспорт" и специализируется на аналитической обработке статистических данных, содержащихся в системах электронных паспортов транспортных средств и самоходных машин.

Кроме того, продажи автомобилей Lada в РФ в январе выросли на 19,3% в годовом выражении, до 20,8 тысяч штук, говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

"По итогам января 2024 года продажи автомобилей Lada в РФ составили 20 835 единиц, что на 19,3% выше, чем в первом месяце 2023 года", — отмечается в сообщении.