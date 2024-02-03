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Первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, приземлился в Сочи
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Авиакомпания Red Wings совершила первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в Сочи, сообщается в... ПРАЙМ, 03.02.2024
транспорт, бизнес, новости, red wings, авиакомпании, аэропорт сочи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings совершила первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в Сочи, сообщается в Telegram-канале авиагавани.
Ранее авиакомпания сообщала, что планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, а в феврале 2024 года там же заявили о запуске пассажирских рейсов на модернизированном Ту-214. Первые полеты на нем, как уточнялось, состоятся в Сочи, Ереван, Батуми и Тель-Авив.
"Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва — Сочи, на обновленном самолёте Ту-214. Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолёта, эмоциями от просторного салона и комфортного полёта", — говорится в сообщении.
Со следующей недели борт будет выполнять международную программу полётов из аэропорта "Домодедово" в Ереван, Батуми, а позднее – и в Тель-Авив, добавили в авиагавани.