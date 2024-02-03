МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings совершила первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214, борт вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский и приземлился в Сочи, сообщается в Telegram-канале авиагавани. "Аэрофлот" введет в эксплуатацию 339 российских самолетов к 2030 году

Ранее авиакомпания сообщала, что планирует начать международные рейсы на российских самолетах Ту-214 и Ту-204, которые прошли процедуру восстановления летной годности, а в феврале 2024 года там же заявили о запуске пассажирских рейсов на модернизированном Ту-214. Первые полеты на нем, как уточнялось, состоятся в Сочи, Ереван, Батуми и Тель-Авив.

"Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва — Сочи, на обновленном самолёте Ту-214. Традиционно, борт встретили водяной аркой, загрузка первого рейса составила более 90%. Первые пассажиры делились приятными впечатлениями от самолёта, эмоциями от просторного салона и комфортного полёта", — говорится в сообщении.

Со следующей недели борт будет выполнять международную программу полётов из аэропорта "Домодедово" в Ереван, Батуми, а позднее – и в Тель-Авив, добавили в авиагавани.