МОСКВА, 3 фев —ПРАЙМ. Дилеры не прогнозируют роста цен на новые легковые автомобили в РФ; в целом, на рынке продолжается тренд на снижение покупательской активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД. Назван топ-5 автомобилей, на которых ездят китайцы

"В реалиях сегодняшнего дня повышения цен в феврале не ожидается, либо оно будет минимальным. Снижение покупательской активности идёт уже несколько месяцев. Рынок преодолел кризис дефицита, поэтому сейчас, в большей степени можно ожидать возврата к традиционным скидкам, особенно на автомобили прошлого года", — отметили в ассоциации, отвечая на вопрос о ценах на российском авторынке в феврале.

В РОАД также пояснили, что цены на рынке легковых машин с пробегом сейчас также "на паузе".