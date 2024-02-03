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2024-02-03T08:41:10+03:00
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2024
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Автодилеры оценили вероятность подорожания новых легковых машин в России
Транспорт
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Дилеры не прогнозируют роста цен на новые легковые автомобили в РФ; в целом, на рынке продолжается тренд на снижение покупательской активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе... ПРАЙМ, 03.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, покупка легкового автомобиля, цены на легковые автомобили
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев —ПРАЙМ. Дилеры не прогнозируют роста цен на новые легковые автомобили в РФ; в целом, на рынке продолжается тренд на снижение покупательской активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе профильной ассоциации РОАД.
"В реалиях сегодняшнего дня повышения цен в феврале не ожидается, либо оно будет минимальным. Снижение покупательской активности идёт уже несколько месяцев. Рынок преодолел кризис дефицита, поэтому сейчас, в большей степени можно ожидать возврата к традиционным скидкам, особенно на автомобили прошлого года", — отметили в ассоциации, отвечая на вопрос о ценах на российском авторынке в феврале.
В РОАД также пояснили, что цены на рынке легковых машин с пробегом сейчас также "на паузе".