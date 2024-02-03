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Контейнеровоз сел на мель в Санкт-Петербурге
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Контейнеровоз сел на мель в порту Бронка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Инцидент произошел в порту Бронка 2 февраля... ПРАЙМ, 03.02.2024
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — ПРАЙМ. Контейнеровоз сел на мель в порту Бронка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел в порту Бронка 2 февраля около 23 часов.
"По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. Разлива нефтепродуктов не имеется", — говорится в сообщении.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в связи с посадкой на мель контейнеровоза проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.