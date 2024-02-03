С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 фев — ПРАЙМ. Контейнеровоз сел на мель в порту Бронка в Санкт-Петербурге, проводится проверка, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура. Минпромторг рассказал о строительстве речных судов в России

Инцидент произошел в порту Бронка 2 февраля около 23 часов.

"По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. Разлива нефтепродуктов не имеется", — говорится в сообщении.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура в связи с посадкой на мель контейнеровоза проводит проверку исполнения законодательства о безопасности плавания.