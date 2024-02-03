ХЕЛЬСИНКИ, 3 фев — ПРАЙМ. Эстония жалуется на блокировку сигналов GPS российскими военными, которые стремятся предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории, сообщил в субботу портал эстонского телерадиовещания ERR. Эстония пока не нашла место повреждения энергокабеля Estlink 2

"В последние недели Эстония и другие страны — от Польши до Финляндии — фиксировали серьезные сбои в работе навигационной системы GPS. По данным эстонских военных, навигационную систему глушит российская сторона, чтобы предотвращать атаки украинских дронов на важные стратегические объекты на своей территории", — говорится в сообщении.

По словам главы службы управления частотами отдела связи департамента защиты прав потребителей и технического надзора Эрко Кулу, сейчас эффект от блокировок GPS невелик. Если их интенсивность возрастет, Эстония может обратиться в Международный союз электросвязи или непосредственно к российской стороне.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.