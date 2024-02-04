МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Украина экспортировала по временному морскому коридору в Черном море 20 миллионов тонн грузов, заявил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Начинаются самые опасные месяцы для Украины, сообщил украинский политолог

"Альтернативным морским коридором с Украины отправлено уже 20 млн тонн грузов… Альтернативным морским коридором прошло уже более 660 судов, направившихся в 32 государства мира, имея на борту разнообразную украинскую продукцию", — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Гетманцева, в январе текущего года из портов Одессы отправлено 6,3 миллиона тонн грузов. Он также добавил, что в ближайшее время более сотни торговых судов отправят заказчикам еще более трех миллионов тонн продукции.

Ранее зерно из украинских портов вывозили в рамках зерновой сделки, но ее действие прекратилось с 18 июля 2023 года. Россия уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Как сообщали в Минобороны РФ, после сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Несмотря на это, Киев решил продолжить поставки зерна по Черному морю.

В августе прошлого года военно-морские силы Украины заявили об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из портов Черноморска, Одессы и "Южного". В том же месяце Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.