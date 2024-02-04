2024-02-04T11:39:06+03:00
2024-02-04T11:39:06+03:00
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Правительство упростило процедуру допуска к международным автоперевозкам
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Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "С 1 сентября 2024... ПРАЙМ, 04.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, правительство рф, международные автоперевозки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"С 1 сентября 2024 года этот процесс будет занимать не 20, а 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении кабмина.
Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований к перевозчикам тех или иных грузов в Ространснадзор нужно будет направить от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
"Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", — отметили в кабмине.