МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ упростило процедуру допуска российских транспортных компаний к международным автоперевозкам, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. Назван топ-5 автомобилей, на которых ездят китайцы

"С 1 сентября 2024 года этот процесс будет занимать не 20, а 5 рабочих дней. Соответствующее постановление подписал Михаил Мишустин", — говорится в сообщении кабмина.

Также сократится число документов, которые необходимо предоставлять для получения допуска. В зависимости от требований к перевозчикам тех или иных грузов в Ространснадзор нужно будет направить от одного до трех документов. Остальные могут быть получены в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

"Решение даст возможность снизить издержки бизнеса и увеличить объемы внешней торговли", — отметили в кабмине.