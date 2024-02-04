МИНСК, 4 фев — ПРАЙМ. Белорусская и российская стороны договорились на первом этапе построить и восстановить работу семи железнодорожных разъездов в направлении портов Санкт-Петербурга, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры, сообщил белорусский посол в РФ Дмитрий Крутой. Минск и Москва создают план работы с госдолгом страны

"Инвестиционные планы белорусской и российскими железными дорогами согласованы. Первый этап — это строительство 7 разъездов, то есть восстановление разъездов, которые были после СССР фактически законсервированы. Их нужно оперативно восстановить. Базовая задача — обеспечить к 2025 году объем перевалки (в размере — ред.) 15 миллионов тонн (в год) наших грузов, используя порты Санкт-Петербурга", — сказал посол в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Дипломат пояснил, что в прошлом году порты Санкт-Петербурга стали базовыми для перевалки белорусских экспортных грузов из-за преимуществ логистики, но при действующей железнодорожной инфраструктуре фактически достигнут потолок по перевалке грузов, которая в разы выросла по сравнению с 2021-2022 годами. "За прошлый год это (объем перевалки – ред.) 14,1 миллиона тонн грузов через все российские порты, из них 12,9 миллиона тонн — это порты Санкт-Петербурга", — сказал он.

Крутой также отметил, что перед Белоруссией стоит задача использовать преимущества портов Мурманска, Северного морского пути для доставки белорусских грузов в Китай. Он подчеркнул, что этот логистический маршрут сейчас активно осваивается российской и китайской сторонами, и Белоруссии важно не упустить момент и "встроиться в этот процесс".

"Такие планы у нас есть. Думаю, в первом полугодии (2024 года – ред.) окончательно мы определимся по мурманским вариантам", — заявил дипломат.