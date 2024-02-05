ПЕТРОЗАВОДСК, 5 фев — ПРАЙМ. Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии, сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. Спасатели МЧС обнаружили место крушения вертолета Ми-8

"Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов", — сказал собеседник агентства.

Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. Отмечалось, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.

Позднее стало известно, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 километрах от берега. Бывшие на борту сотрудники ведомства пока не найдены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров, водолазы сейчас готовятся к погружению.

Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении по факту данного происшествия уголовного дела по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.