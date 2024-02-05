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Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии
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Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии, сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб. "Пока наиболее... ПРАЙМ, 05.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, ми-8, катастрофа
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 фев — ПРАЙМ. Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной крушения вертолета Ми-8 в Карелии, сообщил агентству РИА Новости представитель экстренных служб.
"Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов", — сказал собеседник агентства.
Ранее в ведомстве сообщили РИА Новости, что вертолет Ми-8 МЧС России перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. Отмечалось, что бортом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.
Позднее стало известно, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынья обнаружена в 11 километрах от берега. Бывшие на борту сотрудники ведомства пока не найдены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров, водолазы сейчас готовятся к погружению.
Позднее в Следственном комитете сообщили о возбуждении по факту данного происшествия уголовного дела по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.