МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть включение нескольких проектов в план развития Северного морского пути до 2035 года. Соответствующее поручение дано по итогам рабочей поездки в Архангельскую область. Нефтяные компании стали активнее использовать Севморпуть, заявил Новак

"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами Архангельской области, Республики Карелия, Республики Саха (Якутия) и при участии Госкорпорации "Росатом" рассмотреть вопрос о целесообразности включения проектов по строительству глубоководного района порта Архангельск, реконструкции Беломорско-Балтийского канала, портов Кемь и Беломорск (Республика Карелия), строительству глубоководного района Найба (Республика Саха (Якутия) в план развития Северного морского пути на период до 2035 года", — сказано в тексте поручения.

Отмечается, что срок исполнения поручения назначен на 1 марта.

Ранее российский лидер отмечал, что развитие Северного морского пути является для России стратегическим приоритетом, на реализации которого нельзя экономить. Кроме того, к развитию следует привлекать иностранных партнеров, которые заинтересованы в работе СМП. На данный момент российская конъюнктура дает возможность реализовать все крупные инфраструктурные проекты, аналогичные запуску круглогодичного движения судов по Северному морскому пути, заключил президент.