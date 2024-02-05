МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российский авторынок в январе показал хорошие результаты, продажи легковушек выросли на 62 процента, конкуренция среди китайских машин растет. Об этом сообщает издание "Взгляд.ру". Правительство упростило процедуру допуска к международным автоперевозкам

В январе 2024 года, согласно данными Министерства промышленности и торговли, продажи новых легковых автомобилей увеличились на 62 процента, почти достигнув 80 тысяч штук. Российский рынок, как отмечали в Национальном рейтинговом агентстве, также демонстрировал бурный рост в 2023 году, хотя не смог вернуться на показатели 2021 года.

Как пишет издание, 2024 год станет интересным для покупателей авто на фоне избыточного предложения со стороны китайских автопроизводитетей.

"С начала 2024 года цены на автомобили прекратили рост и за последнее время практически не изменились. В условиях профицита дилеры дают привилегии клиентам, сейчас хорошее время для покупки. Ситуация способна спровоцировать "ценовые войны" среди автоконцернов из Китая", — сказано в материалах.

Во "Взгляде" отмечают, что "китайская экспансия" продолжится не только из-за ввоза автомобилей, но из-за открытия сборочных предприятий на российской территории.