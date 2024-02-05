2024-02-05T18:06:22+03:00
2024-02-05T18:06:22+03:00
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В Европе признали перенос украинской столицы, заявил Медведев
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Новую европейскую железную дорогу хотят провести от Испании до Львова, так Европа признала, что Киев не будет столицей Украины. Об этом написал в соцсети X зампред Совбеза России... ПРАЙМ, 05.02.2024
транспорт, бизнес, новости, дмитрий медведев, украина, европа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новую европейскую железную дорогу хотят провести от Испании до Львова, так Европа признала, что Киев не будет столицей Украины. Об этом написал в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Ранее издание УНИАН сообщало, что Украину включили в глобальный железнодорожный проект. Предполагается, что маршрут начнется на юге Испании, а завершится во Львове.
"Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области. И дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине. А только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики", — отметил Медведев.