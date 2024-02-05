МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Новую европейскую железную дорогу хотят провести от Испании до Львова, так Европа признала, что Киев не будет столицей Украины. Об этом написал в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Медведев объяснил важность поддержки западной несистемной оппозиции

Ранее издание УНИАН сообщало, что Украину включили в глобальный железнодорожный проект. Предполагается, что маршрут начнется на юге Испании, а завершится во Львове.

"Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области. И дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине. А только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики", — отметил Медведев.