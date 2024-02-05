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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Саранске
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Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, по предварительным данным, полученным от командира, из-за несоответствия фактического состояния ВПП... ПРАЙМ, 05.02.2024
транспорт, бизнес, новости, самолет, впп, саранск
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, по предварительным данным, полученным от командира, из-за несоответствия фактического состояния ВПП заявленным параметрам, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия".
"По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам", — сказал представитель компании.
Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет самолетов после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в 20:34 по московскому времени.
Позднее глава Мордовии Артем Здунов заявил, что среди 87 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.