МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска, по предварительным данным, полученным от командира, из-за несоответствия фактического состояния ВПП заявленным параметрам, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Россия". В Совфеде поддержали запрет на рассаживание родителей и детей в самолете

"По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам", — сказал представитель компании.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Саранска временно закрыт на прилет и вылет самолетов после выкатывания самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в 20:34 по московскому времени.

Позднее глава Мордовии Артем Здунов заявил, что среди 87 пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.