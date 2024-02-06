МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130 миллиардов рублей, что на 75% больше, чем годом ранее, и стало рекордом для первого месяца года, сообщила пресс-служба ВТБ. Россияне стали чаще досрочно гасить кредиты

"По оценке группы ВТБ, в январе российские банки выдали физлицам на покупку автомобилей более 130,6 миллиарда рублей. Этот результат на 75% превысил итоги за аналогичный период 2023 года и стал рекордным для первого месяца года", — сказано в сообщении.

Также указывается, что по итогам января совокупная доля группы ВТБ в таких выдачах достигла 25,3%, увеличившись на 6,7 процентного пункта за год.

Обычно январь на рынке автомобильного кредитования — "тихий период", пояснил вице-президент ВТБ, начальник управления партнерских продаж авто Владимир Высоцкий: часть заемщиков, планировавших купить машину, "реализовали сделки" в ушедшем году, другие предпочитают приступить к поискам нужного автомобиля ближе к февралю, когда завершатся длинные выходные и будет налажен привычный рабочий режим.

Но этот январь, по его словам, стал для сегмента неординарным: высокую активность заемщиков стимулировали сезонные акции и скидки. "По нашей оценке, в условиях стремления дилеров скорее реализовать поставки ушедшего года в ближайший месяц тренд сохранится", — добавил Высоцкий.

Так, по прогнозам экспертов группы, несмотря на высокий уровень ключевой ставки Центробанка, роста рынка автомобильного кредитования может составить до 10% к уровню 2023 года. Основными факторами, по их данным, будут выступать восстановление рынка новых машин и увеличение стоимости автомобилей.