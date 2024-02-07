МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в среду в формате видеоконференцсвязи проведёт совещание с правительством, основной темой обсуждения станет развитие воздушных перевозок в среднесрочной перспективе. Группа "ЮТэйр" нарастила объем авиаперевозок в 2023 году

С докладами по теме выступят вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Виталий Савельев. Кроме того, будет рассмотрен ряд текущих вопросов.

Ранее Путин обещал, что власти РФ будут самым внимательным образом относиться к развитию воздушных перевозок в стране. На ежегодной пресс-конференции, подводя итоги 2023 года, глава государства заявил, что Россия собирается произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году — по его словам, все возможности для реализации этих планов имеются.

На встрече с главой "Аэрофлота" Сергеем Александровским в декабре прошлого года Путин также указывал на необходимость улучшать всё, что связано с обслуживанием людей, и подчеркивал, что их безопасность должна быть на первом месте.

В 2023 году российские авиакомпании увеличили перевозки пассажиров на 10% — до 105 миллионов пассажиров. Министр транспорта РФ Виталий Савельев накануне, выступая в Совфеде сообщал, что осталось не так много для выхода на доковидные — 2019 года — объемы перевозок в 128 миллионов пассажиров.

Пассажирский парк воздушных судов российских авиакомпаний составляет 1160 единиц. В нем самолеты различных производителей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании в январе 2024 года говорил, что свыше 600 полностью отечественных лайнеров должно быть построено в России за следующие шесть лет. Основу парка российских авиакомпаний составят самолеты SSJ-New, МС-21-310, Ил-114-300, Ту-214 и Ил-96-300. Глава кабмина отмечал, что в условиях санкций собственный современный воздушный флот имеет важнейшее значение для связанности регионов России.

Мантуров в декабре 2023 года говорил в интервью РИА Новости, что порядка 20 ближнемагистральных самолетов SJ-100 и шесть среднемагистральных МС-21 планируется произвести в РФ в 2024 году.