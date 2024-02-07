МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после сбоя поставок, до конца февраля они также начнут устанавливаться на Lada Granta для водителя, в марте — для переднего пассажира, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" вернет в продажу Lada Granta в темно-сером и коричневом цветах

В "АвтоВАЗе" раскрыли, что сбои с поставками подушек безопасности возникли в середине осени 2023 года, когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с санкциями. Для сохранения ритмичности производства и занятости персонала в конце 2023 и начале 2024 годов автопроизводитель вновь выпустил отграниченную партию более доступных Vesta и Granta без подушек безопасности.

"АвтоВАЗ" перешел на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности… С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера "АвтоВАЗа", оснащаются двумя подушками безопасности. По завершении цикла необходимых испытаний и калибровок возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 года, а переднего пассажира – в марте", — сообщили в компании.

Как отметил президент компании Максим Соколов, в активной фазе идут испытания и работы по оснащению подушками безопасности моделей Legend и Travel.