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"АвтоВАЗ" начал выпускать Lada Vesta с новыми опциями
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"АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после сбоя поставок, до конца февраля они также начнут устанавливаться на Lada Granta для... ПРАЙМ, 07.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, lada vesta, автоваз
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" возобновил производство автомобилей Lada Vesta с двумя подушками безопасности после сбоя поставок, до конца февраля они также начнут устанавливаться на Lada Granta для водителя, в марте — для переднего пассажира, говорится в сообщении компании.
В "АвтоВАЗе" раскрыли, что сбои с поставками подушек безопасности возникли в середине осени 2023 года, когда иностранный поставщик отказался отгружать продукцию в связи с санкциями. Для сохранения ритмичности производства и занятости персонала в конце 2023 и начале 2024 годов автопроизводитель вновь выпустил отграниченную партию более доступных Vesta и Granta без подушек безопасности.
"АвтоВАЗ" перешел на надежного альтернативного поставщика подушек безопасности… С 7 февраля 2024 года все Lada Vesta, сходящие с конвейера "АвтоВАЗа", оснащаются двумя подушками безопасности. По завершении цикла необходимых испытаний и калибровок возвращение подушки безопасности водителя на Lada Granta произойдет до конца февраля 2024 года, а переднего пассажира – в марте", — сообщили в компании.
Как отметил президент компании Максим Соколов, в активной фазе идут испытания и работы по оснащению подушками безопасности моделей Legend и Travel.