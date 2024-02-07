2024-02-07T10:59:17+03:00
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РЖД планирует запретить высадку животных без хозяина из электричек
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Запрет высаживать животных из поездов без хозяев может быть распространен и на электрички, заявил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в ходе заседания в Госдуме... ПРАЙМ, 07.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, ржд, перевозка животных
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Запрет высаживать животных из поездов без хозяев может быть распространен и на электрички, заявил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в ходе заседания в Госдуме рабочей группы по вопросам улучшения качества перевозок пассажиров с животными.
"Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует проведения от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур", — отметил Колесников.
Замглавы РЖД также отметил, что изменения будут согласованы дополнительно, так как акционерами ряда пригородных компаний кроме РЖД являются и регионы.
Ранее после инцидента с гибелью кота Твикса Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила об изменениях в порядке действий проводников при обнаружении бездомных животных в поездах дальнего следования.
Ранее 11 января кот Твикс был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. После долгих поисков 20 января хозяин питомца сообщил о его гибели. Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона.