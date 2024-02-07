МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Запрет высаживать животных из поездов без хозяев может быть распространен и на электрички, заявил заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников в ходе заседания в Госдуме рабочей группы по вопросам улучшения качества перевозок пассажиров с животными. РЖД намерены персонифицировать перевозку животных после гибели кота

"Те правила, которые мы определили, распространяются и на пригородные перевозки. Единственное, что это потребует проведения от нас проведения некоторого количества корпоративных процедур", — отметил Колесников.

Замглавы РЖД также отметил, что изменения будут согласованы дополнительно, так как акционерами ряда пригородных компаний кроме РЖД являются и регионы.

Ранее после инцидента с гибелью кота Твикса Федеральная пассажирская компания (ФПК) объявила об изменениях в порядке действий проводников при обнаружении бездомных животных в поездах дальнего следования.

Ранее 11 января кот Твикс был высажен проводницей на стоянке в Кирове, поскольку женщина ошибочно приняла животное за бродячее. После долгих поисков 20 января хозяин питомца сообщил о его гибели. Твикса нашли мертвым в километре от того места, где его выпустили из вагона.