БЕРЛИН, 7 фев — ПРАЙМ. Порты Германии принимают на 25% меньше контейнеровозов, чем ожидалось ранее, на фоне атак правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" (хуситов) на суда в Красном море, следует из отчета Кильского института мировой экономики (IfW). AP: атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа

"В настоящее время число контейнеровозов, проходящих морским путем и через Суэцкий канал, сократилось более чем на 80% по сравнению с ожиданиями. Это привело к последствиям и для немецких портов, таких как Гамбург и Бремерхафен, где количество прибывающих судов сократилось на 25% (по сравнению с ожиданиями — ред.)", — говорится в сообщении на сайте института.

Снижение объемов перевозок институт связывает с тем, что контейнеровозы из-за атак хуситов следуют по более длинному маршруту вокруг Африки и мыса Доброй Надежды. Институт ссылается на данные своего алгоритма за январь 2024 года, отслеживающего положение контейнеровозов в режиме реального времени в 500 портах и 100 морских регионах по всему миру.

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.

США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.