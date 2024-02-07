МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минтранс прогнозирует, что рост перевозок авиационным транспортом в России продолжится, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Путин поторопил правительство с обновлением авиапарка

"Мы прогнозируем рост потока, и поэтому был разговор с нашей промышленностью об их возможностях: могут ли они и сколько нам нужно дополнительно самолетов, если мы хотим обеспечить весь поток, потому что наш прогноз по пожеланию пассажиров и наше емкостное предложение, они сегодня немного отличаются. И мы должны посмотреть, как мы можем удовлетворить растущий спрос", — сказал глава министерства в интервью телеканалу "Россия 24".

"Наши россияне, они хотят двигаться, они хотят летать", — заключил глава Минтранса.