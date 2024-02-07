2024-02-07T19:14:07+03:00
2024-02-07T19:14:07+03:00
2024-02-07T19:14:07+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240207/843011237.html
Минтранс предрек рост перевозок авиационным транспортом в России
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Минтранс прогнозирует, что рост перевозок авиационным транспортом в России продолжится, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. "Мы прогнозируем рост потока, и поэтому был... ПРАЙМ, 07.02.2024
транспорт, бизнес, новости, минтранс рф, авиация, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Минтранс прогнозирует, что рост перевозок авиационным транспортом в России продолжится, сообщил министр транспорта Виталий Савельев.
"Мы прогнозируем рост потока, и поэтому был разговор с нашей промышленностью об их возможностях: могут ли они и сколько нам нужно дополнительно самолетов, если мы хотим обеспечить весь поток, потому что наш прогноз по пожеланию пассажиров и наше емкостное предложение, они сегодня немного отличаются. И мы должны посмотреть, как мы можем удовлетворить растущий спрос", — сказал глава министерства в интервью телеканалу "Россия 24".
"Наши россияне, они хотят двигаться, они хотят летать", — заключил глава Минтранса.