МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила 31 заказ на самолеты, что в 26 раз ниже показателя декабря прошлого года — 807 самолетов, следует из сообщения компании. Военные США зафиксировали полет российских самолетов у Аляски

По сравнению с январем 2023 года показатель опустился на 16,2%.

Поставки самолетов в январе опустились в месячном выражении в 3,7 раза — до 30 со 112 единиц. В годовом выражении значение при этом выросло в 1,5 раза.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.