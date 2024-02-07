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https://1prime.ru/transport/20240207/843011938.html
Заказы Airbus в январе упали в 26 раз
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Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила 31 заказ на самолеты, что в 26 раз ниже показателя декабря прошлого года — 807 самолетов, следует из сообщения... ПРАЙМ, 07.02.2024
транспорт, бизнес, новости, airbus, самолет, заказы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Европейская авиастроительная корпорация Airbus в январе получила 31 заказ на самолеты, что в 26 раз ниже показателя декабря прошлого года — 807 самолетов, следует из сообщения компании.
По сравнению с январем 2023 года показатель опустился на 16,2%.
Поставки самолетов в январе опустились в месячном выражении в 3,7 раза — до 30 со 112 единиц. В годовом выражении значение при этом выросло в 1,5 раза.
Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters.