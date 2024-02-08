ВЛАДИВОСТОК, 8 фев — ПРАЙМ. Почти 2700 контейнеровозов посетили порт Владивосток в 2023 году, это на 40% больше, чем годом ранее, сообщает Владивостокская таможня. В четырех портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности

"Число заходов судов с контейнерами возросло на 40% и составило 2688 контейнеровозов (в 2022 году — 1914). В результате впервые преодолена планка в 400 тысяч импортных контейнеров. В 2023 году таможенники оформили 441,2 тысячи ввезенных контейнеров, что на 16,3% больше показателя прошлого года (379,4 тысяч)", — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в основном за счет роста контейнерных перевозок общий грузооборот в регионе вырос за год на 8,7%. Внешнеэкономическая деятельность велась со 117 странами, в основном со странами Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

"Экспортно-импортные операции осуществляли 23 тысячи участников внешнеэкономической деятельности — на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Однако увеличилась активность крупных импортеров, их доля в общем объеме уплаченных платежей в федеральный бюджет составила 19% — 183,6 миллиарда рублей", — рассказал начальник Владивостокской таможни Олег Ануфриев, слова которого приводятся в сообщении.

Всего за 2023 год Владивостокская таможня перечислила в федеральный бюджет более 977 миллиардов рублей таможенных и иных платежей, что на 38% больше перечислений предыдущего года, превысив плановое значение на 27 миллиардов рублей, добавляют в ведомстве.