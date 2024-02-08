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2024
https://1prime.ru/transport/20240208/843019132.html
Названы главные преимущества китайских автомобилей перед европейскими
Транспорт
Новости
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Главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении, пишут "Известия" со ссылкой на исследование экспертов... ПРАЙМ, 08.02.2024
авто, транспорт, бизнес, новости, китай, россия, авто
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Главное преимущество современных китайских автомобилей по сравнению с их конкурентами заключается в богатом оснащении, пишут "Известия" со ссылкой на исследование экспертов "Авто.ру Бизнес".
Согласно данным издания, автомобили китайских марок имеют в среднем на 9 основных опций больше в отличии от своих конкурентов. Так, в среднем китайский автомобиль имеет 59 опций в комплектации, а городские внедорожники других иностранных производителей — 50.
В публикации отмечается, что модель Haval Jolion в комплектации Premium оказалась самой изобильной в базовой комплектации, с 67 опциями, в то время как Chery Tiggo 4 Pro в версии Travel считается самым скромным с 51 базовой опцией.
В настоящее время китайские кроссоверы составляют 24 процента российского рынка автомобилей, а доля китайских авто на рынке составляет 61 процент. Прогнозируется, что автопроизводители из Китая планируют продать на российском рынке около 1,2 миллиона новых легковых автомобилей к 2024 году. В январе семь китайских моделей автомобилей прекратили поставки в Россию.