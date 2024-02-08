МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Специалисты транспортной группы Fesco урегулировали ситуацию с контейнеровозом Moskva в Китае, он заправлен и движется по маршруту, сообщили журналистам в компании. Контейнеровозу группы Fesco отказали в заправке в Китае

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщал, что контейнеровозу Moskva группы отказали в заправке топливом и моторными маслами в Китае.

"В настоящее время контейнеровоз Moskva заправлен и движется по маршруту. Затруднения с бункеровкой носили временный технический характер и на данный момент специалисты Fesco урегулировали этот вопрос. Всегда находимся в контакте с китайскими партнерами и российскими профильными ведомствами, чтобы оперативно решать возникающие вопросы", — говорится в сообщении.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Дедвейт судна составляет 31 407 тонн, грузовая вместимость – 2 471 TEU. Судн6о работает на deep sea линии из Китая в Санкт-Петербург.

Транспортная группа Fesco – одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. Группе принадлежит "Владивостокский морской торговый порт", интермодальный оператор "ФЕСКО Интегрированный Транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс". Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.