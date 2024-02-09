КАЛИНИНГРАД, 9 фев — ПРАЙМ. Литва в этом году снова сократила квоты на железнодорожный транзит в и из Калининградской области, заявил губернатор области Антон Алиханов в своем Telegram-канале. Литва устроила «итальянскую забастовку» на границе с Калининградом

Литва в этом году в очередной раз "срезала" квоты на железнодорожный транзит через Калининградскую область на основную территорию России (-20%), подняв тарифы на перевозку по своей территории почти на 60%.

"То есть грузы они нам сокращают, что совершенно незаконно в принципе, но денег терять не хотят, повышая транзитные ставки по своим ж/д путям", — отметил он.

Также Алиханов отметил, что вслед за прогрессивной политикой Литвы в отношении Тайваня, КНР сокращает транзит грузов через Литовскую территорию.

"Сокращение у них перевозок железнодорожных действительно носит характер обвала. Это еще и обусловлено самой "прогрессивной" политикой по вопросу Тайваня, в ответ на которую КНР сокращает транзитные перевозки по территории Литвы. Главное, чтобы они не сократили штат своих железных дорог на 100%, а иначе как нам грузы доставлять?!" — заключил он.

Алиханов, комментируя появившиеся в интернете кадры пустых железнодорожных развязок в Литве, напомнил о зависимости благополучия литовцев и отношений с Россией.

"Всех действующих и бывших сотрудников железных дорог Литвы и членов их семей призываю на очередных выборах помнить географию и простую мысль: "Дружба с Россией равно процветание литовского народа", — заключил губернатор.