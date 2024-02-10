МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Восстановление регулярного авиасообщения между Россией и КНДР планируется в ближайшее время, скоро поездки в Северную Корею для россиян станут проще, заявил в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора. В Северной Корее нашли неожиданный источник иностранной валюты

"Здесь пока сохраняются некоторые противоковидные ограничения, регулярное авиасообщение еще не возобновилось. Думаю, что в ближайшие месяцы этот вопрос будет решен и поездки в КНДР станут гораздо проще", — рассказал посол.

Дипломат добавил, что у властей КНДР имеются планы по развитию туристических программ.

"В КНДР очень много удивительных по красоте мест, которые наверняка привлекут внимание российских туристов", — отметил Мацегора.

Представитель туроператора "Восток Интур" сообщил РИА Новости, что 9 февраля первая с начала пандемии группа почти из 100 российских туристов, в составе которой есть юные спортсмены из Приморья, отправилась на горнолыжный курорт в Северной Корее.

В декабре 2023 года в КНДР побывала делегация из Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко. В ходе поездки представители властей российского региона провели встречи для развития гуманитарных связей с этой страной, прежде всего — в области культуры, туризма и спорта. Кожемяко сообщал, что Северная Корея разработала ряд предложений для российских туроператоров. Россия и КНДР готовят бумаги для совместной разведки нефти и газа на шельфе

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Северной Кореей может быть восстановлено, заявил Мацегора.

"Вопрос возобновления пассажирского сообщения стоит в повестке. Надеюсь, что еще в текущем году у нас вновь появятся прямое железнодорожное сообщение между Пхеньяном и Хабаровском, между Пхеньяном и Москвой", — отметил посол.

Железнодорожного и морского пассажирского сообщения с КНДР сейчас нет. При этом железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось в ноябре 2022 года, и не на разовой основе, а в регулярном режиме через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан-Туманган.

Губернатор Приморья Кожемяко заявлял, что власти края прорабатывают вопрос организации пассажирского железнодорожного сообщения с городом Раджин в КНДР. Однако в продолжении ветки до Пхеньяна, отмечал он, есть проблемы: состояние железнодорожного и разница в ширине колеи, что не позволяет пока доехать до столицы КНДР. Из Владивостока стартуют туры на горнолыжный курорт в КНДР

АВТОМОБИЛЬНЫЙ МОСТ

Соглашение о строительстве автомобильного моста между РФ и КНДР будет подписано в ближайшее время, заявил Мацегора.

Дипломат подчеркнул, что власти КНДР заинтересованы в расширении двусторонней транспортной инфраструктуры с Россией, в том числе в строительстве автомобильного моста между российским поселком Хасан и корейским Туманганом.

"Необходимость такой транспортной артерии давно назрела. Исхожу из того, что в самое ближайшее время будет подписано межправительственное соглашение о сооружении автомобильного моста", — рассказал Мацегора.

Кроме того, по словам посла, скоро может быть восстановлено и паромное сообщение между Раджином и Владивостоком, которое ранее "было весьма востребованным".

Из Владивостока в Пхеньян дважды в неделю летают самолеты авиакомпании Air Koryo. Пассажирского железнодорожного и пассажирского морского сообщения с КНДР из Приморья сейчас нет. При этом железнодорожное грузовое сообщение между двумя странами возобновилось в ноябре 2022 года в регулярном режиме через единственный пограничный железнодорожный переход Хасан — Туманган.

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