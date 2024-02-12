МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. ФСБ провела обыски в центральном московском офисе Росавиации из-за заведенных дел о халатности и превышении должностных полномочий. Об этом сообщают "Известия", ссылаясь на близкие к силовикам источники. В Росавиации подсчитали количество перевезенных авиакомпаниями пассажиров

Как пишет издание, "ФСБ провела обыски в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов". По информации "Известий", ранее служба возбудила в отношении ряда работников ведомства уголовные дела о халатности и превышении должностных полномочий.

"Их подозревают в том, что после начала СВО они незаконно вывели из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов… После чего три вертолета принимали участие в СВО на стороне противника, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить", — поясняет газета, назвав события причиной отставки в сентябре прошлого года Александра Нерадько, который возглавлял Росавиацию в течение 14 лет.

По словам одного из источников, в ходе обысков изъяли "предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных лиц по снятию с регистрационного учета воздушных судов". Кроме того, добавляет газета, были возбуждены уголовные дела по статье о халатности в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее экс-заместителя Анны Жильцовой.

Александр Нерадько был главой Росавиации с декабря 2009 года. Также с марта 2020 по январь 2021 года занимал пост первого замминистра транспорта России. С 15 сентября 2023 года Росавиацию возглавляет Дмитрий Ядров.