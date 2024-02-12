МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" начал производство четырех моделей легких коммерческих автомобилей под собственным брендом Ambertruck, говорится в сообщении компании. Калининградский "Автотор" дособрал почти все оставшиеся Kia

"Автотор" представляет новую торговую марку для линейки коммерческих автомобилей… Наименование на латинице — AMBERTRUCK. Наименование на кириллице — АМБЕРТРАК. Новый бренд входит в единую группу собственных марок завода с общей основой в наименовании — АМБЕР (от англ. amber – янтарь). Янтарь – один из символов Калининградской области, издревле являлся источником творческих сил, веры и оптимизма, помогающий преуспеть в делах и реализовать намеченные планы", — отмечается в сообщении.

"На конвейере завода начали производить одновременно 4 модели нового бренда", — добавили в "Автоторе".

Речь идёт о трёх грузовых автомобилях полной массой 12 тонн, 3,5 тонн, модели на 9,4 и 5 тонн, а также пикапе (2,8 тонн).

Отмечается, что модели марки Ambertruck адаптированы для использования в российских условиях, с перспективой высокой локализации производства. Создана сеть дилерских предприятий и продолжается работа по ее расширению.

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.