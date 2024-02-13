2024-02-13T09:08:25+03:00
2024-02-13T09:08:25+03:00
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Москвичам объяснили, как подготовить машину к ледяному дождю
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Жителям Москвы, планирующим передвигаться на автомобиле во время ледяного дождя, порекомендовали залить незамерзайку, обработать силиконовым спреем резиновые уплотнители, а также... ПРАЙМ, 13.02.2024
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Жителям Москвы, планирующим передвигаться на автомобиле во время ледяного дождя, порекомендовали залить незамерзайку, обработать силиконовым спреем резиновые уплотнители, а также установить зимние щетки стеклоочистителей перед поездками, следует из сообщения в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
Ранее сообщалось, что 13 февраля автомобилистам следует быть крайне осторожными, в особенности на мостах и эстакадах, так как гололед не видно на дороге, однако тормозной путь увеличивается, несмотря на наличие зимней резины.
"Ледяной дождь. Залейте незамерзайку, обработайте силиконовым спреем резиновые уплотнители, установите зимние щетки стеклоочистителей", — говорится в сообщении. Москвичам также посоветовали воспользоваться общественным транспортом во время непогоды.
Согласно данным Гидрометцентра России, экстренное предупреждение о ледяном дожде сохранялось в Москве до 6 утра, в Подмосковье до 9 утра 13 февраля.