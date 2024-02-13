МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Жителям Москвы, планирующим передвигаться на автомобиле во время ледяного дождя, порекомендовали залить незамерзайку, обработать силиконовым спреем резиновые уплотнители, а также установить зимние щетки стеклоочистителей перед поездками, следует из сообщения в Telegram-канале департамента транспорта столицы. Страховщики рассказали, как москвичи пережили ледяной дождь

Ранее сообщалось, что 13 февраля автомобилистам следует быть крайне осторожными, в особенности на мостах и эстакадах, так как гололед не видно на дороге, однако тормозной путь увеличивается, несмотря на наличие зимней резины.

"Ледяной дождь. Залейте незамерзайку, обработайте силиконовым спреем резиновые уплотнители, установите зимние щетки стеклоочистителей", — говорится в сообщении. Москвичам также посоветовали воспользоваться общественным транспортом во время непогоды.

Согласно данным Гидрометцентра России, экстренное предупреждение о ледяном дожде сохранялось в Москве до 6 утра, в Подмосковье до 9 утра 13 февраля.