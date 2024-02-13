МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Новые профессии появились в холдинге РЖД, в их число вошли специалист по метавселенным, оператор БПЛА и квантовый инженер, следует из презентации замгендиректора РЖД Евгения Чаркина в рамках Форума будущих технологий. РЖД стали самой пунктуальной компанией в мире

"Уже существуют: разработчик в области Интернета вещей, специалист по метавселенным, квантовый инженер (эксплуатация квантовых коммуникаций), оператор БПЛА (дистанционное управление беспилотниками), машинист-оператор (дистанционное управление локомотивом)", — сказано в презентации.

В холдинге также сообщили, что в процессе становления сейчас находятся такие профессии, как цифровой куратор для трансформации бизнеса, экоаналитик, учитель роботов и криптотехнолог.

"Прекрасно понимаем, что кадров уже сейчас не хватает, их будет еще больше не хватать, поскольку… с развитием технологий появляются новые профессии. Например, появление беспилотных поездов, наверное, все слышали про то, что у нас уже "Ласточки" давно тестируются на МЦК, Московском центральном кольце, появление ласточки приведет к тому, что появится пять новых профессий", — сказал Чаркин.