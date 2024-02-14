МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос". "Пендель не поможет". Борисов раскрыл, что нужно для российского SpaceX

"На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет госкорпорации "Роскосмос" — Ил-76МДК с грузом космического назначения", — говорится на сайте госкорпорации.

Отмечается, что специалисты разгрузили контейнеры и автотранспортом доставили их на технический комплекс космодрома.

Первый самолёт, пассажирский Ту-134, приземлился в аэропорту космодрома Восточный в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы 14 августа 2023 года.