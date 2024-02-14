2024-02-14T16:55:32+03:00
2024-02-14T16:55:32+03:00
2024-02-14T16:55:32+03:00
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https://1prime.ru/transport/20240214/843068920.html
Аэропорт космодрома Восточный впервые принял грузовой самолет
Транспорт
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Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос". "На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, новости, космодром "восточный", самолет, роскосмос
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Аэропорт космодрома Восточный принял первый грузовой самолет, сообщает "Роскосмос".
"На посадочную площадку строящегося аэропортового комплекса космодрома Восточный приземлился первый грузовой самолет госкорпорации "Роскосмос" — Ил-76МДК с грузом космического назначения", — говорится на сайте госкорпорации.
Отмечается, что специалисты разгрузили контейнеры и автотранспортом доставили их на технический комплекс космодрома.
Первый самолёт, пассажирский Ту-134, приземлился в аэропорту космодрома Восточный в ходе проверки готовности взлётно-посадочной полосы 14 августа 2023 года.