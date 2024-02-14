МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в конце года; в общей сложности на конвейер встанут четыре модели, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Порядок расчета платежа за авто, ввозимые из ЕАЭС, изменят с 1 апреля

"Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами… В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", отвечая на вопрос о производстве линейки автомобилей Aurus в сегменте бизнес-класса. При этом вице-премьер подтвердил, что речь идет о бывшем заводе Toyota.

"Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре (модели — ред.)", — добавил он.

Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Ранее в качестве потенциальных производственных планов по площадке озвучивалась возможность выпуска на ней электрокара e-Neva с 2026 года.