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2024
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Aurus запустит производство моделей бизнес-класса на бывшем заводе Toyota
Транспорт
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Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в конце года; в общей... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, денис мантуров, завод, aurus
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Aurus планирует начать выпуск автомобилей бизнес-класса совместно с иностранным партнером на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге, первые экземпляры будут в конце года; в общей сложности на конвейер встанут четыре модели, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Это будет совместно с индустриальными зарубежными партнерами… В конце года будут уже первые экземпляры промышленной сборки", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", отвечая на вопрос о производстве линейки автомобилей Aurus в сегменте бизнес-класса. При этом вице-премьер подтвердил, что речь идет о бывшем заводе Toyota.
"Там, кстати, достаточно широкая линейка будет. Как минимум, в общей сложности, четыре (модели — ред.)", — добавил он.
Российские активы Toyota в РФ, включая завод в Санкт-Петербурге, были проданы подведомственной Минпромторгу РФ ФГУП "НАМИ" весной 2023 года. Сделка не предполагала опциона на обратный выкуп. Ранее в качестве потенциальных производственных планов по площадке озвучивалась возможность выпуска на ней электрокара e-Neva с 2026 года.