МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе была бы сомнительна, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Мантуров оценил интерес европейского бизнеса к рынку России

"Я сильно сомневаюсь с точки зрения целесообразности для автопрома: мы уже сами не сильно хотели бы этого в ближайшее время", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя тему обратного выкупа иностранцами своих активов в РФ.

Мантуров при этом отметил, что в целом иностранные компании уходили из РФ не от страха, а из-за давления регуляторов собственных стран.