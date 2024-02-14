2024-02-14T17:04:11+03:00
2024-02-14T17:04:11+03:00
2024-02-14T17:04:11+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240214/843069174.html
Мантуров усомнился в целесообразности обратного выкупа автозаводов
Транспорт
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе была бы сомнительна,... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, экономика, промышленность, новости, денис мантуров, завод, обратный выкуп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. РФ сейчас не сильно заинтересована в обратном выкупе иностранными автоконцернами своих заводов, для них самих целесообразность такого решения на данном этапе была бы сомнительна, сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Я сильно сомневаюсь с точки зрения целесообразности для автопрома: мы уже сами не сильно хотели бы этого в ближайшее время", — сказал он в кулуарах выставки-форума "Россия", комментируя тему обратного выкупа иностранцами своих активов в РФ.
Мантуров при этом отметил, что в целом иностранные компании уходили из РФ не от страха, а из-за давления регуляторов собственных стран.