МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад был передан в собственность "АвтоВАЗ", вновь вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института "НАМИ", сообщает издание РБК. На бывшем заводе Nissan выпустили первую партию машин нового бренда

"Мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская", — рассказал вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин.

Кроме того, как уточняет источник издания, концерн сейчас "с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску". По полученным данным, одним из дальнейших вариантов развития событий является передача завода китайской стороне в оперативное управление.

Как сообщают опрошенные журналисты, решение о передаче предприятия госинституту было принято из-за угрожающих санкционных рисках. Уточняется, что "НАМИ" ранее приобрел завод у японского автопроизводителя за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение шести лет.

Ранее на предприятии сообщали, что первая партия автомобилей нового бренда Xcite объемом в несколько тысяч штук была произведена на вышеупомянутом заводе в Санкт-Петербурге.