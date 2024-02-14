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РБК: бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность
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Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад был передан в собственность "АвтоВАЗ", вновь вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу... ПРАЙМ, 14.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, nissan, госсобственность
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Бывший завод Nissan в Санкт-Петербурге, который около года назад был передан в собственность "АвтоВАЗ", вновь вернулся в собственность подведомственного Минпромторгу Государственного автомобильного и автомоторного института "НАМИ", сообщает издание РБК.
"Мы его обратно отдали государству. Теперь это самостоятельная единица заводская", — рассказал вице-президент по продажам и маркетингу "АвтоВАЗа" Дмитрий Костромин.
Кроме того, как уточняет источник издания, концерн сейчас "с новым китайским партнером Chery готовит завод к перезапуску". По полученным данным, одним из дальнейших вариантов развития событий является передача завода китайской стороне в оперативное управление.
Как сообщают опрошенные журналисты, решение о передаче предприятия госинституту было принято из-за угрожающих санкционных рисках. Уточняется, что "НАМИ" ранее приобрел завод у японского автопроизводителя за символическую цену с опционом обратного выкупа в течение шести лет.
Ранее на предприятии сообщали, что первая партия автомобилей нового бренда Xcite объемом в несколько тысяч штук была произведена на вышеупомянутом заводе в Санкт-Петербурге.