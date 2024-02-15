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Sukhoi Superjet совершил посадку в Шереметьево
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Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" успешно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа одного из двигателей, передает агентство РИА Новости... ПРАЙМ, 15.02.2024
транспорт, бизнес, новости, россия, москва, шереметьево, sukhoi superjet
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7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" успешно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа одного из двигателей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.
"Сел штатно в 11.27 сел, находится на рулежке", — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа одного из двигателей. В московском аэропорту Шереметьево провели регламентные мероприятия для возможности принять воздушное судно на запасной аэродром.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолет нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Sukhoi Superjet 100 был разработан и произведен компанией АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi.