МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" успешно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа одного из двигателей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб. Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"Сел штатно в 11.27 сел, находится на рулежке", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа одного из двигателей. В московском аэропорту Шереметьево провели регламентные мероприятия для возможности принять воздушное судно на запасной аэродром.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолет нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Sukhoi Superjet 100 был разработан и произведен компанией АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi.