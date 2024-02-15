МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Аэрофлот" успешно приземлился в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика отказа одного из двигателей, передает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей экстренных служб.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут"

Импортозамещенный самолет Sukhoi Superjet 100 совершил первый полет

"Сел штатно в 11.27 сел, находится на рулежке", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево из-за срабатывания датчика отказа одного из двигателей. В московском аэропорту Шереметьево провели регламентные мероприятия для возможности принять воздушное судно на запасной аэродром.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) Superjet 100 — это российский региональный 100-местный самолет нового поколения, который объединяет в себе новейшие технологии в области авиастроения. Sukhoi Superjet 100 был разработан и произведен компанией АО "Гражданские самолеты Сухого" при участии Finmeccanica-Alenia Aermacchi.