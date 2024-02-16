ВЕРХНЯЯ ПЫШМА (Свердловская область), 16 фев — ПРАЙМ. Москва наряду с другими заинтересованными регионами примет участие в финансировании проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) до Санкт-Петербурга, сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин по итогам совещания с участием президента России Владимира Путина. Время высоких скоростей. Какими будут новые российские железные дороги

Министр транспорта РФ Виталий Савельев докладывал о проекте ВСМ Москва — Санкт-Петербург. Он рассказал, что опытный образец российского поезда для ВСМ должен быть создан в 2026 году, первые 28 таких составов надо сделать к 2028 году. Министр, что время между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут, между Москвой и Тверью — 39 минут, между Санкт-Петербургом и Великим Новгород — 29 минут. Он также добавил, что пилотный проект строительства ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом будет реализован по принципу государственно-частного партнерства на основе концессионного соглашения. Ранее Савельев сообщал, что строительство ВСМ из Москвы в Петербург потребует почти 610 миллиардов рублей из федерального бюджета.

"Конечно, все регионы (через которые пройдет ВСМ — Москва, Московская, Тверская, Новгородская, Ленинградская области и Петербург) будут участвовать в финансировании по мере возможностей", — сказал он.

По его словам, вокзал в Зеленограде станет больше, дополнительно расширят пути и эстакады до него.

Он отметил, что дополнительный терминал для ВСМ будет также на Рижском вокзале.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов пояснил, что поезда будут уходить с Ленинградского вокзала с остановками на Рижском, на Петровско-Разумовской и в Зеленограде.

Санкт-Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) и готов войти в состав участников концессионера, заявил губернатор Александр Беглов.

"В соответствии с указанием президента Петербург проработал вопросы финансового участия в проекте ВСЖМ и готов войти в состав участников концессионера… Строительство ВСЖМ потребует почти 610 миллиардов рублей финансирования только из федерального бюджета", — написал Беглов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что данный проект станет важнейшим шагом к объединению потенциалов двух российских столиц.

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Динамическая система ценообразования будет на высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф. Россия справится с созданием высокоскоростных поездов, заявил Мантуров

"Будет и динамическая система ценообразования, и (цена) в зависимости от количества остановок, потому что там поезда будут ходить через каждые 15 минут. Поэтому все будет очень динамично", — сказал Греф.

Отвечая на реплику журналистов, что с появлением ВСМ "самолеты умрут", глава Сбербанка заметил, что "не умрут".

ВЫДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ

Решения направить на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали деньги из Фонда национального благосостояния нет, сообщил журналистам министр транспорта России Виталий Савельев.

"Принципиальные решения приняты, но проект требует небольшой доработки, потому что он очень дорогой, нужно немножко времени, чтобы мы пересчитали (финансовую) модель", — сказал министр.

На вопрос, была ли одобрена финансовая модель, предполагающая выделение на этот проект 580 миллиардов рублей из ФНБ, Савельев ответил: "Там есть нюансы, потому что средства ФНБ расписаны очень плотно".

"Поэтому мы сейчас нашли параллельное решение, мы сейчас еще раз пересчитаем модель, там будет участие и регионов, и банков, которые "подвинулись" в плюс", — добавил он.

На вопрос, когда будут определены сроки реализации этого проекта и начнется строительство ВСМ, Савельев подчеркнул, что эти параметры будут обнародованы в ближайшее время.

"Это зависит от той финансовой модели, которую мы сейчас обсуждаем. Я не хочу заранее анонсировать, но это все будет (объявлено – ред.) в ближайшее время", — пояснил Савельев.

Он отметил, что развитие высокоскоростного железнодорожного транспорта в России будет включать пять проектов, первым из которых станет магистраль Москва–Санкт-Петербург.