МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Стоимость перевозок из Индии в Россию по альтернативному маршруту вокруг Африки, на который перешли многие грузоперевозчики из-за напряженности в Красном море, дороже доставки через Суэцкий канал на 1 тысячу долларов, или на 26%, за перевозку одного контейнера, рассказали РИА Новости в компании Asia Import Group. Стоимость перевозок между Азией и ЕС выросла на 400 процентов

Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.

"Специалисты торгово-логистической компании Asia Import Group отмечают, что морские грузоперевозчики сейчас предпочитают транспортировать товары из Индии до России (порт Новороссийск) вокруг Африки. В этом случае доставка грузов дорожает примерно на 1000 долларов по сравнению с отправкой через Красное море. То есть получается рост примерно на 1000 долларов или 26% за перевозку одного контейнера", — рассказали в компании.

В Asia Import Group отметили, что на днях некоторые судовладельцы снова стали предлагать перевозку из Индии не вдоль мыса Доброй Надежды, а через Суэцкий канал, что на 10 дней быстрее.

"При этом судовладельцы при транспортировке через Суэцкий канал также повышают ставки — на 300-1000 долларов за контейнер по сравнению с ценами до случившегося там кризиса", — подчеркнули в компании.

На сегодня альтернативных вариантов доставки грузов из Индии в Россию практически нет. Перевозки до порта Владивостока занимают больше времени — около 45-50 дней. В данной ситуации перевозчики заезжают по пути в порты Китая и только затем едут в сторону России. Из-за сложной логистики стоимость доставки продукции из Индии по подобному маршруту будет выше примерно на 2 тысячи долларов, чем через Красное море, пояснили в Asia Import Group.