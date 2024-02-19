2024-02-19T05:24:43+03:00
2024-02-19T05:24:43+03:00
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Глава "Росатома" рассказал о работе по Севморпути
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Интерес зарубежных компаний к грузоперевозкам по Северному морскому пути растет, в 2023 году число выданных им разрешений на проход в акватории СМП выросло более чем вдвое, заявил... ПРАЙМ, 19.02.2024
транспорт, бизнес, новости, севморпуть, росатом, алексей лихачев
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Интерес зарубежных компаний к грузоперевозкам по Северному морскому пути растет, в 2023 году число выданных им разрешений на проход в акватории СМП выросло более чем вдвое, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Видим растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний. Так, количество разрешений на плавание в акватории СМП, выданных иностранным компаниям, увеличилось более чем в два раза", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".
"По данным за январь, мы уже видим опережение показателей грузопотока аналогичного периода прошлого года", — добавил он.
Объем грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев.
"По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн", — сказал он.
"Росатом" — инфраструктурный оператор Севморпути.