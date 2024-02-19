МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Интерес зарубежных компаний к грузоперевозкам по Северному морскому пути растет, в 2023 году число выданных им разрешений на проход в акватории СМП выросло более чем вдвое, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Лихачев привел ряд финансовых показателей "Росатома"

"Видим растущий интерес к Северному морскому пути со стороны иностранных судоходных компаний. Так, количество разрешений на плавание в акватории СМП, выданных иностранным компаниям, увеличилось более чем в два раза", — сказал Лихачев в интервью журналу "Эксперт".

"По данным за январь, мы уже видим опережение показателей грузопотока аналогичного периода прошлого года", — добавил он.

Объем грузоперевозок по Севморпути в 2023 году составил рекордные 36,25 миллиона тонн, более чем на 250 тысяч тонн больше плана, напомнил Лихачев.

"По транзитным перевозкам также установили рекорд — 2,15 миллиона тонн", — сказал он.

"Росатом" — инфраструктурный оператор Севморпути.