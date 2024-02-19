МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Отечественный "Камаз" впервые уступил месячное лидерство по продажам грузовиков в РФ: в январе его обогнал китайский автопроизводитель Sitrak, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат". Нечто неввозимое. Во сколько теперь обойдётся доставка авто в Россию

В общей сложности в январе в РФ было продано 7 524 новых грузовых автомобиля.

"Первенство в этом сегменте рынка по итогам января нынешнего года завоевал китайский SITRAK, которому принадлежит 20% от общего объема. Так, реализация новых грузовиков этого бренда за месяц составила 1 473 экземпляра. Второе место занял отечественный KAMAZ (1 385 шт.). В ТОП-5 здесь вошли еще китайские Shacman (925 шт.) и FAW (672 шт.), а также российский GAZ (432 шт.)", — отмечается в сообщении. Таким образом, согласно статистическим данным, "Камаз" впервые уступил лидерство по продажам в России среди грузовиков за месяц.