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"Камаз" впервые уступил месячное лидерство по продажам в России "китайцу"
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Отечественный "Камаз" впервые уступил месячное лидерство по продажам грузовиков в РФ: в январе его обогнал китайский автопроизводитель Sitrak, следует из сообщения аналитического... ПРАЙМ, 19.02.2024
транспорт, бизнес, новости, китай, камаз, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Отечественный "Камаз" впервые уступил месячное лидерство по продажам грузовиков в РФ: в январе его обогнал китайский автопроизводитель Sitrak, следует из сообщения аналитического агентства "Автостат".
В общей сложности в январе в РФ было продано 7 524 новых грузовых автомобиля.
"Первенство в этом сегменте рынка по итогам января нынешнего года завоевал китайский SITRAK, которому принадлежит 20% от общего объема. Так, реализация новых грузовиков этого бренда за месяц составила 1 473 экземпляра. Второе место занял отечественный KAMAZ (1 385 шт.). В ТОП-5 здесь вошли еще китайские Shacman (925 шт.) и FAW (672 шт.), а также российский GAZ (432 шт.)", — отмечается в сообщении. Таким образом, согласно статистическим данным, "Камаз" впервые уступил лидерство по продажам в России среди грузовиков за месяц.