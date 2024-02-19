МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Калининградский "Автотор" рассекретил внешний вид одного из своих новых электрокаров — "Амберавто" А5, следует из сообщения компании. "Автотор" начал выпуск LCV под собственным брендом Ambertruck

На фотографиях представлены электрические седаны в двух цветах: белом и черном. Шильдик на капоте новинок — "AA". На багажнике кириллицей написан бренд "Амберавто".

"Российский автопроизводитель "Автотор" анонсирует модель Амберавто А5. Это электрический седан с запасом хода 520 км, выпускаемый в рамках технологического сотрудничества с иностранным партнером. Модель адаптирована для эксплуатации в условиях российского климата, прошла сертификацию, включена в программу глубокой локализации производства", — отмечается в сообщении.

В "Автоторе" также пояснили, что первые электрокары А5 были произведены в конце 2023 года, на сегодняшний день разработан план глубокой локализации данной модели. В целом для их выпуска будет использоваться максимальное количество локализованных компонентов. "Автомобили будут оснащаться электродвигателями, инверторами, редукторами, электронными системами, аккумуляторными батареями и другими компонентами, производство которых запускается в 2024-2025 гг. на новых заводах, созданных на производственной площадке "Автотор", — уточнили в компании.

Как ранее в интервью РИА Новости сообщил глава совета директоров "Автотора" Валерий Горбунов, помимо выпуска электрокара в партнерстве с иностранной компанией ведется разработка электромобиля собственной разработки. Его производство намечено на 2025 год, новинка также будет производиться под брендом "Амберавто".

Автохолдинг "Автотор" основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на "Автоторе" в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года "Автотор" сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.