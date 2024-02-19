ГАВАНА, 19 фев — ПРАЙМ. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. На Кубани построят круглогодичный гольф-курорт, сообщил Ткачев

"Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind — чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", — добавил он.

Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 декабря открыла рейсы из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко (Куба). Партнером выступила туристический оператор Pegas Touristik. Программа продлится до 24 апреля 2023 года.