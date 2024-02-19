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2024-02-19T22:08:46+03:00
2024
https://1prime.ru/transport/20240219/843113309.html
Россия готова увеличить число авиарейсов на Кубу
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Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается рейсов, то, как я понимаю,... ПРАЙМ, 19.02.2024
транспорт, бизнес, новости, туризм, россия, куба, авиарейсы, туризм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ГАВАНА, 19 фев — ПРАЙМ. Российская сторона готова увеличить количество авиарейсов на Кубу, если будет спрос у туристов, сообщил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается рейсов, то, как я понимаю, сейчас авиакомпании "Россия" и Nordwind летают сюда регулярно. "Россия" регулярными рейсами, Nordwind — чартерами, в общей сложности 10 или 11 рейсов в неделю", — сказал Лавров на пресс-конференции.
"Если будет спрос на туристические услуги Кубы, я думаю, будет решен вопрос о дополнительных рейсах", — добавил он.
Авиакомпания Nordwind Airlines с 31 декабря открыла рейсы из Санкт-Петербурга на остров Кайо-Коко (Куба). Партнером выступила туристический оператор Pegas Touristik. Программа продлится до 24 апреля 2023 года.