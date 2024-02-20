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В Китае научили электромобиль самостоятельно отряхиваться от снега
Транспорт
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Китайская компания NIO научила свой электромобиль самостоятельно отряхиваться от снега. Об этом она сообщила, опубликовав пост в одной из самых популярных в Китае соцсетей Weibo... ПРАЙМ, 20.02.2024
транспорт, бизнес, новости, китай, электромобили, очистка автомобиля от снега
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Китайская компания NIO научила свой электромобиль самостоятельно отряхиваться от снега. Об этом она сообщила, опубликовав пост в одной из самых популярных в Китае соцсетей Weibo.
NIO выложила видеоролик, демонстрирующий, как электромобиль модели ET9 освобождается от кучи снега без человеческой помощи.
"Встряхивается» машина за счет вибрирующего шасси, которое с помощью электромоторов придает машине колебательные движения. "Посмотрите, как интеллектуальная система шасси SkyRide·Tianxing может заставить ET9 "вибрировать" и помочь вам хорошо начать год!" — говорится в публикации.
В NIO отметили, что данную опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу, но предупредили, чтобы при самоочистке в салоне не было лишних предметов, например, кофе в стаканах.