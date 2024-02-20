МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Китайская компания NIO научила свой электромобиль самостоятельно отряхиваться от снега. Об этом она сообщила, опубликовав пост в одной из самых популярных в Китае соцсетей Weibo. В США изъяли тысячи авто из-за китайских деталей, пишет FT

NIO выложила видеоролик, демонстрирующий, как электромобиль модели ET9 освобождается от кучи снега без человеческой помощи.

"Встряхивается» машина за счет вибрирующего шасси, которое с помощью электромоторов придает машине колебательные движения. "Посмотрите, как интеллектуальная система шасси SkyRide·Tianxing может заставить ET9 "вибрировать" и помочь вам хорошо начать год!" — говорится в публикации.

В NIO отметили, что данную опцию можно использовать не только перед поездкой, но и непосредственно на ходу, но предупредили, чтобы при самоочистке в салоне не было лишних предметов, например, кофе в стаканах.